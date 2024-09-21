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    У хохлов бывает... и говно в начальниках. И вообще все они там это самое...В России прокомме...
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В России прокомментировали «план победы» Зеленского

В России прокомментировали «план победы» Зеленского

Любой «план победы» Украины в военном конфликте должен учитывать позицию России, утверждает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

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Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
зеленский  должен знать что все переговоры будут  только после полной капитуляции украины на правах победителя России!с ним никто не будет общаться так как он нелигитивный!
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15 час.
Elena Guseva
Какое оно &quot;президент&quot;?
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13 час.
W
Walery
У хохлов бывает... и говно в начальниках. И вообще все они там это самое...
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5 мин.

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