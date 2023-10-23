NYT: Израиль откладывал наземную операцию из-за переговоров о заложниках

Власти Израиля не раз откладывали начало полномасштабной наземной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа для того, чтобы выиграть время в переговорах по заложникам, которых удерживает палестинское движение ХАМАС.
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