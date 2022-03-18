Кириос чуть не попал в голову болбою ракеткой: «Это была случайность. Совершенно точно не как у Зверева»

Кириос чуть не попал в голову болбою ракеткой: «Это была случайность. Совершенно точно не как у Зверева»

Австралиец Ник Кириос после поражения от Рафаэля Надаля в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс (6:7, 7:5, 4:6) чуть не попал ракеткой в болбоя.

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