Черчесов высказался о коррупции в российском футболе

Черчесов заявил, что лично не сталкивался с коррупцией в российском футболе Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, ныне возглавляющий команду Казахстана, высказался о коррупции в российском футболе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии