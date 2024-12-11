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Черчесов высказался о коррупции в российском футболе

Черчесов высказался о коррупции в российском футболе

Черчесов заявил, что лично не сталкивался с коррупцией в российском футболе Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, ныне возглавляющий команду Казахстана, высказался о коррупции в российском футболе.

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