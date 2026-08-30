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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алонсо о покупке Мартинеса: «Челси» будет побеждать чаще, если будет проводить больше сухих игр. Эми – чемпион мира с огромным опытом, у него есть аура, позитивно влияющая на команду»

Хаби Алонсо прокомментировал переход в «Челси» голкипера Эмилиано Мартинеса . О трансфере футболиста сборной Аргентины было объявлено сегодня, и сегодня же он дебютировал в составе лондонцев.

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