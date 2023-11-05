Ивану Краско стало плохо на церемонии прощания с Юрием Темиркановым в Санкт-Петербурге

Пожилому актеру стало плохо во время церемонии прощания с дирижером Юрием Темиркановым.На церемонии прощания с легендарным дирижером Юрием Темиркановым в Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича произошел печальный инцидент, связанный с 93-летним актером Иваном Краско.