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Ивану Краско стало плохо на церемонии прощания с Юрием Темиркановым в Санкт-Петербурге

Ивану Краско стало плохо на церемонии прощания с Юрием Темиркановым в Санкт-Петербурге

Пожилому актеру стало плохо во время церемонии прощания с дирижером Юрием Темиркановым.На церемонии прощания с легендарным дирижером Юрием Темиркановым в Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича произошел печальный инцидент, связанный с 93-летним актером Иваном Краско.

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