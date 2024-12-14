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Как знакам зодиака закрыть кармические долги в декабрьское полнолуние 2024 года: советы и рекомендации

Как знакам зодиака закрыть кармические долги в декабрьское полнолуние 2024 года: советы и рекомендации Ольга Вайленко15 декабря 2024 года произойдет последнее полнолуние года, которое завершает не только лунный цикл, но и энергетический год.

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