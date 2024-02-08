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Врач Азизян перечислил популярный выбор операций среди мужчин

Врач Азизян перечислил популярный выбор операций среди мужчин

Пластический хирург Ваагн Азизян заявил, что белфаропластика является одной из популярных операций. Эта процедура направлена на исправление дефектов верхних и нижних век, устранение избытка кожи и жировых отложений под глазами, передает «Газета.

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