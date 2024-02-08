Врач Азизян перечислил популярный выбор операций среди мужчин

Пластический хирург Ваагн Азизян заявил, что белфаропластика является одной из популярных операций. Эта процедура направлена на исправление дефектов верхних и нижних век, устранение избытка кожи и жировых отложений под глазами, передает «Газета.
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