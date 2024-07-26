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Телеканал «Моя Планета»

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Всего каких-то 100 лет назад у жителей этой страны не было фамилий

Всего каких-то 100 лет назад у жителей этой страны не было фамилий

Страна, расположенная на 2 континентах, и омываемая 4 морями, где находятся целых 2 из 7 чудес света и 18 объектов из списка ЮНЕСКО!  Это страна, где самый продолжительный купальный сезон среди европейских стран.

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