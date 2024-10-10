«Царьград»: ВС РФ 4 часа бомбили танкер с ракетами Storm Shadow в Одессе

Девятого октября вечером произошли несколько мощных ударов по портовой инфраструктуре Одессы. Согласно информации издания «Царьград», бомбардировка длилась четыре часа, на улицах Одессы были замечены машины скорой помощи.
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