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Аргументы недели

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Bild о двойных стандартах: почему Берлин молчит о «Северных потоках», но обвиняет Россию в Лейпциге

Bild о двойных стандартах: почему Берлин молчит о «Северных потоках», но обвиняет Россию в Лейпциге

Власти Германии могут применять двойные стандарты к Украине и России, и это вызывает всё больше вопросов у немцев, заявил журналист Bild Пауль Ронцхаймер министру иностранных дел ФРГ Йоханну Вадефулю.

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