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Регионы России

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Кими Антонелли показал лучшее время в третьей практике Гран-при Испании Формулы-1

Кими Антонелли показал лучшее время в третьей практике Гран-при Испании Формулы-1

Итальянский пилот «Мерседеса» Кими Антонелли продемонстрировал лучшее время в третьей свободной практике 14-го этапа чемпионата Формулы-1 – Гран-при Испании на трассе «Мадринг» в Мадриде.

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