«Даже в Средние века такого не было»: Песков шокирован спором Трампа и Зеленского. Видео

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не мог поверить своим глазам, когда впервые увидел перепалку в Овальном кабинете между американским лидером Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.
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