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Несекретные материалы

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    А вот то и сделали,что сейчас мы все в дерьме находимся.У группировки ВСУ...
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Ошибка, которая нам уже аукается...

Ошибка, которая нам уже аукается...

Думаю,  все  помнят,   как      несколько   дней тому  назад    у  всех  на  слуху   был   случай  в  Крыму,    где   омерзительная  бухая     укропская   быдланка,      одетая в   костюмчик "abibas" (воистину    на  Украине  вечне  90-е!)  и  чем-то  похожая   на  грязноротую  и  голожопую  быдлохабалку  Монтян,        громко   "славаукраинила"  до  тех  пор,   пока  добрые       русские  люди  не  вызвали    правоохранителей.

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