Атака на выборы: в Сочи из-за украинской атаки БПЛА пришлось остановить голосование на участках

Атака на выборы: в Сочи из-за украинской атаки БПЛА пришлось остановить голосование на участкахВ Сочи приостановили голосование из-за угрозы атаки БПЛА.
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