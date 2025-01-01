Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Расчехлился: лот от Шевчука ценой в $400 выставили на аукционе, устроенном иноагентами

Расчехлился: лот от Шевчука ценой в $400 выставили на аукционе, устроенном иноагентами

  Вот и состоялся один печальный момент: Юра Шевчук замазался окончательно и официально. Оппозиционером наш любимый «Юра-музыкант», конечно, был всегда, но при этом умудрялся сочетать это с довольно не абстрактной, а вроде бы даже наоборот – вполне искренней народностью.

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Комментарии
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ВП
Валентина Попкова
Пока билеты покупают,остаётся.
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12 час.
Elena Dmitrieva
В России этот подонок тоже даёт концерты?!?
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10 час.
Вадим Кузнецов
А почему он подонок?
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5 час.

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