Расчехлился: лот от Шевчука ценой в $400 выставили на аукционе, устроенном иноагентами

Вот и состоялся один печальный момент: Юра Шевчук замазался окончательно и официально. Оппозиционером наш любимый «Юра-музыкант», конечно, был всегда, но при этом умудрялся сочетать это с довольно не абстрактной, а вроде бы даже наоборот – вполне искренней народностью.