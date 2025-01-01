Расчехлился: лот от Шевчука ценой в $400 выставили на аукционе, устроенном иноагентами

Вот и состоялся один печальный момент: Юра Шевчук замазался окончательно и официально. Оппозиционером наш любимый «Юра-музыкант», конечно, был всегда, но при этом умудрялся сочетать это с довольно не абстрактной, а вроде бы даже наоборот – вполне искренней народностью.
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