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Царьград

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NI: Русский МиГ-31 остаётся загадкой для Запада

NI: Русский МиГ-31 остаётся загадкой для Запада

National Interest пишет, что истребитель ВС России до сих пор окутан тайной для ЗападаИстребитель МиГ-31 на сегодняшний день является один из самых быстрых в мире.

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