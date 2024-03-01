Daily Mail: чтение этикеток на продуктах питания поможет сберечь здоровье

Дипломированные британские диетологи Роб Хобсон и Дуэйн Меллор рассказали, что для улучшения качества питания нужно обращать внимание на этикетки продуктов, готовить еду самостоятельно, сократить потребление сладких напитков и закусок, а также стараться планировать приемы пищи.