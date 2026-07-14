Хайфа: четыре пляжа вновь открыты для купания

Министерство здравоохранения Израиля сняло предупреждение об опасности купания на четырёх пляжах Хайфы — Бат-Галим, Замир, Дадо-Юг и Студенческом — после того, как лабораторные анализы подтвердили соответствие качества морской воды действующим санитарным нормам .