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Стало известно о заработках и имуществе Долиной

Лариса Долина имеет очень плотный рабочий график. Большая загрузка и солидные доходы. Она — президент Музыкальной академии Ларисы Долиной, профессор, заведующая кафедрой эстрадно-джазового пения Московского государственного института культуры.

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