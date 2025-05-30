Онищенко предложил проверить влияние игрушки Лабубу на детскую психику

Академик РАН, эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко высказал инициативу провести экспертизу игрушки Лабубу с целью оценки её возможного воздействия на психику детей.
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