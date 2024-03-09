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Defensescoop: датчики "Гремлин" позволят фиксировать аномалии на Земле и орбите

Defensescoop: датчики "Гремлин" позволят фиксировать аномалии на Земле и орбите

Управление по разрешению всех видов аномалий (AARO) министерства обороны США (Пентагона) заявило, что разрабатывает новую систему электронного наблюдения Gremlin ("Гремлин"), чтобы в реальном времени собирать данные о необычных явлениях, включая НЛО.

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