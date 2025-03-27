Мины Ильича

Георгий Корнев

Вот пургу несёшь!!! Давай несколько пунктов твоих обвинений рассмотрим, в ракурсе нынешних дней, так сказать новой России. Жил с двумя женщинами. Если за это надо расстреливать, то мне приснилось, что второй президент России развёлся, а уж как его новую фамилию не озвучивают. За 5 миллионов замученных голодом, расстрелять. Правда вспоминаются высказывания рыжего толика, что пусть вымрут 30 миллионов не вписались в рынок. Приснилась беседа некого Нориса Биколаевича, с маргарет тэчер, когда она сказала, что в России для обслуживания интересов запада, добычи полезных ископаемых надо оставить 15.000.000 человек, Он переспросил, 50.000.000. Нет 15.000.000 повторила течер. Вот тут Норис Биколаевич сильно возмутился. Возможно понял, что это будут чернорабочие, а новую элитку вместе с остальными спишут. Ещё одно обвинение в смертном грехе, что банки разграбил, вот только современной России ни как не компенсируют вклады населения после 1991 года. Тут уже ограбили не банки, а народ , и ты не возмущаешься. Возможно, ты сам из тех кто население грабил. В эту же тему приватизация предприятий. Раздадим всё народу. А на деле рыжий толик спалился, что раздадим, хоть бесплатно, хоть с доплатой, лишь бы коммунистов скинуть. Но раздали, как то не народу, а своим приближённым. Вспомнить, хотя бы афёру с залоговыми аукционами. А сколько бюджетных денег с3,14 дили. У полковника нашли 9 млрд., у бывшего губернатора Сахалина Хорошавина 15 млрд. нашли, в МО 11 млрд недосчитались, не считая, что со складов исчезло 1,5 млн. комплектов формы "Ратник". А где хранитель общака МО Швецова? Ой опять случайно выпустили. Не исключено, что счетами за бугром заведует. Как только рыжему толе дали спокойно уехать, выяснилось, что национальный проект "Роснано" на грани банкротства, недосчитались 200.000.000.000. Следующее обвинение, в стране было так плохо, что "элита" подалась" в эмиграцию, да и сам Ленин жил в эмиграции. Так, почему же новая "элитка" так рвется из прекрасной страны. Козырев, Кох, Железняк, Роднина свою дочь в Америку сплавила, поговаривают у Нарусовой израильский паспорт есть...., и далее по списку. Вот оно "светлое" лицо капитализма.