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Царьград

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SHOT: уничтоженный в Тамбовской области БПЛА мог лететь к пороховому заводу

SHOT: уничтоженный в Тамбовской области БПЛА мог лететь к пороховому заводу

Звук мотора беспилотника слышали жители Котовска.Минувшей ночью был сбит БПЛА в Тамбовской области. По информации телеграм-канала SHOT, характерный звук работы мотора беспилотника слышали жители города Котовска.

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