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ИА Регнум

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Лавров заявил, что правительство талибов успешно управляет Афганистаном

Действующее правительство Афганистана во главе с движением талибов («Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) достаточно успешно управляет страной.

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