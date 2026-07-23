Дрон ВСУ атаковал ЗАГС в регионе РФ, есть раненые

Дрон ВСУ сдетонировал в центре Белгорода в четверг, сообщает оперштаб региона в своем канале. В сообщении уточняется, что в результате атаки пострадали двое мужчин, у них зафиксированы осколочные ранения ног.
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