Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Дрон ВСУ атаковал ЗАГС в регионе РФ, есть раненые

Дрон ВСУ атаковал ЗАГС в регионе РФ, есть раненые

Дрон ВСУ сдетонировал в центре Белгорода в четверг, сообщает оперштаб региона в своем канале. В сообщении уточняется, что в результате атаки пострадали двое мужчин, у них зафиксированы осколочные ранения ног.

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