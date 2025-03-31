Китайские трансплантологи успешно пересадили свиную печень человеку

Вследствие дефицита донорских органов каждый восьмой пациент умирает в ожидании шанса на выживание. Ученые активно разрабатывают альтернативные решения, такие как искусственные органы и ксенотрансплантация.
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