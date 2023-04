Global Look Press | Ettore Ferrari/Keystone Press Agency Как сообщает издание The New York Times, Папа Римский Франциск одобрил изменения, впервые позволяющие женщинам и мирянам голосовать на важном собрании епископов, которое станет центральным совещательным органом, помогающим ему определять будущее церкви.