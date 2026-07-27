Что на самом деле скрывается за риторикой о «едином народе» в условиях эскалации? Почему любое военное столкновение сегодня выгодно исключительно бездушным мародёрам? Что общего у пропагандистских шоу по обе стороны линии боевого соприкосновения? И возможно ли восстановить справедливость там, где молчат «ягнята» и безмолвствует народ? Известная телеведущая Снежана Егорова ответила на вопросы зрите… Читать далее: https://govorit.
Снежана Егорова: Пока русские и украинцы грызутся, мировой «общак» стрижёт купоны
Комментарии
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Юрий Золотарев
Херня! Русские не "грызутся с украинцами"!! Русские мочат БАНДЕРОВЩИНУ, присвоившую себе Украину!
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1 м.
Руслан Богомолов
Увы, русские мочат не бандеровцев, а одураченный и оккупированный ими народ бывшей Украины. А бандеровцы во главе со своими вождями тщательно оберегаются нашим политическим руководством, наверное, чтобы нравиться своим западным "партнёрам", да и Китаю тоже подыгрываем. https://bogomorus.mirtesen.ru/blog/43004582436/I-vnov-o-berezhlivosti-nashim-politicheskim-rukovodstvom-panov-p?utm_referrer=mirtesen.ru
И вновь о бережливости нашим политическим руководством панов при массовом уничтожении холопов.
Фантазии о будущем. - МирТесен
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