Снежана Егорова: Пока русские и украинцы грызутся, мировой «общак» стрижёт купоны

Что на самом деле скрывается за риторикой о «едином народе» в условиях эскалации? Почему любое военное столкновение сегодня выгодно исключительно бездушным мародёрам? Что общего у пропагандистских шоу по обе стороны линии боевого соприкосновения? И возможно ли восстановить справедливость там, где молчат «ягнята» и безмолвствует народ? Известная телеведущая Снежана Егорова ответила на вопросы зрите… Читать далее: https://govorit.