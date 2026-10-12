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Царьград

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При атаке дронов в Нижегородской области погиб боец «Барс-НН»

При атаке дронов в Нижегородской области погиб боец «Барс-НН»

Глава Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о гибели военнослужащего формирования «Барс-НН» при отражении атаки беспилотников в ночь на 9 октября; среди мирных жителей пострадавших нет.

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