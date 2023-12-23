На российско-украинской границе впервые прошёл обмен письмами и посылками для пленных

Как сообщают в своих телеграм-каналах российский и украинский омбудсмены Татьяна Москалькова и Дмитрий Лубинец, 22 декабря на границе Украины и России впервые прошёл обмен письмами и посылками для пленных военнослужащих.
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