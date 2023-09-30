В Японии распустят секту, связанную со скандалом вокруг убийства Абэ

Правительство Японии готовится подать официальный иск в суд с требованием распустить религиозную организацию «Церковь объединения», связанную с скандалом вокруг убийства бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, как сообщает агентство Кyodo.
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