Посольства США, Нидерландов в Москве приспустили флаги в день траура в России

Посольства Соединенных Штатов Америки, Австрии, Нидерландов, Словакии в Москве в воскресенье, 24 марта, приспустили флаги в день общенационального траура в России по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле».
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