Безопасность на водных объектах Нижегородской области: меры предосторожности на зимний период

На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, состоявшемся 13 ноября в правительстве Нижегородской области, были рассмотрены ключевые вопросы обеспечения безопасности людей на водных объектах в зимний период.
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