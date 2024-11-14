Безопасность на водных объектах Нижегородской области: меры предосторожности на зимний период

На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, состоявшемся 13 ноября в правительстве Нижегородской области, были рассмотрены ключевые вопросы обеспечения безопасности людей на водных объектах в зимний период.