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Последний ресурс. Почему Запад не будет мешать Украине «свести счёты с жизнью»?

Последний ресурс. Почему Запад не будет мешать Украине «свести счёты с жизнью»?

Накануне Львовский областной совет 59 голосами «за» принял резолюцию о недопустимости внешнего давления на Украину.

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