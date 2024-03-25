«Необходимы 5 шагов». В Госдуме предлагают структурировать борьбу с терроризмом

Депутат-справедливоросс Дмитрий Гусев предлагает провести в Госдуме заседание с правоохранительными органами о безопасности, а по его итогам – парламентские слушания о миграционной политике:«Трагедия, которая произошла в «Крокус Сити», подчеркнула, что спецоперация на Украине вступила в новый этап.