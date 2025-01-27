ИИ-пузырь лопнул: стоимость Nvidia рухнула на $600 млрд за сутки из-за китайского стартапа DeepSeekПонедельник, 27 января 2025 года, войдёт в историю как один из худших дней для технологических компаний со всего мира — акции большинства из них упали на фоне успеха китайского ИИ-стартапа DeepSeek.