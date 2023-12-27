Посол РФ: средства от Австрии на восстановление экономики Украины идут на ВСУ

Российский посол в Вене Дмитрий Любинский заявил в интервью РИА Новости, что средства, выделенные Австрией Украине на восстановление экономики, на самом деле идут на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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