Все внимание на PALM WEST BEACH — дебют Магадана в марте

Этой весной Дубай почувствует яркий вкус российских блюд, поскольку Магадан, известный своими невероятными морепродуктами, заряжающей энергией и незабываемыми праздниками, дебютирует в феврале этого года на Palm West Beach.
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