Принцесса Беатрис родила самого крохотного ребенка за всю историю королевской семьи

Внучка королевы Елизаветы стала абсолютной рекордсменкой. Принцесса Беатрис с мужем и отцом своих детей - Эдоардо Мапелли Моцци LEGION-MEDIAКак стало известно вчера, принцесса Беатрисродила своего второго ребенка – девочку, которой дали имя Афина Элизабет Роуз.