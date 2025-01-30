Принцесса Беатрис родила самого крохотного ребенка за всю историю королевской семьи

Внучка королевы Елизаветы стала абсолютной рекордсменкой. Принцесса Беатрис с мужем и отцом своих детей - Эдоардо Мапелли Моцци LEGION-MEDIAКак стало известно вчера, принцесса Беатрисродила своего второго ребенка – девочку, которой дали имя Афина Элизабет Роуз.
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