© Brent Hofacker/Shutterstock/FOTODOMНекоторые продукты помогут улучшить работу головного мозга, прежде всего речь идет о тех, что богаты омега-3 — жирная рыба, икра, некоторые морепродукты.
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