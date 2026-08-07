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Замгенпродюсера «Матч ТВ»: «Черданцев отработал ЧМ на своем уровне. Он провел огромное количество студий – там важно удержать зрителя. Такие мастера с этим блестяще справляются»

Первый заместитель генерального продюсера « Матч ТВ » Дмитрий Рыжков прокомментировал работу Георгия Черданцева на ЧМ-2026 .

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