Частые причины ДТП в Крыму и как контролируют ситуацию на трассе «Таврида»

В преддверии Дня Госавтоинспекции, который в России отмечается 3 июля, начальник Управления ГАИ МВД по Крыму Анатолий Борисенко рассказал о преображении трассы «Таврида»,возросшем интересе автомобилистов к дороге «Новороссия» и наиболее частых причинах ДТП в республике.