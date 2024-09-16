Вильфанд заявил, что 2024 год может стать самым теплым в России

По данным метеоролога, нынешний август оказался вторым самым теплым с 1891 года, уступая лишь августу 2023-го 2024 год может стать самым теплым в истории метеонаблюдений в России, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.