Анастасия Уколова откровенно рассказала, почему прячет от всех своего мужа

﻿﻿30-летняя актриса Анастасия Уколова старается скрывать свою личную жизнь от посторонних глаз. Главная героиня сериала «Связи» не раскрывала имени своего мужа, и люди знали только, что он был ее возлюбленным со студенческой скамьи.