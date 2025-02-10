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Анастасия Уколова откровенно рассказала, почему прячет от всех своего мужа

Анастасия Уколова откровенно рассказала, почему прячет от всех своего мужа

﻿﻿30-летняя актриса Анастасия Уколова старается скрывать свою личную жизнь от посторонних глаз. Главная героиня сериала «Связи» не раскрывала имени своего мужа, и люди знали только, что он был ее возлюбленным со студенческой скамьи.

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