"Признает, что убил Ленина". Как идет дело возможного политеховского маньяка Манишина

Возможного "политеховского" маньяка Манишина допустили к свиданиям с женой, процесс над ним теперь идет в закрытом режиме Подозреваемый в преступлениях "политеховского" маньяка Виталий Манишин уже два раза встретился с женой Татьяной Лопиной: в ноябре и в конце декабря.
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