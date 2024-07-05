«Я не использовала то время, которое мне отведено», — о чем сожалела Заворотнюк перед уходом

Однажды после развода с Дмитрием Стрюковым хрупкая и, казалось бы, очень милая и наивная девушка Анастасия Заворотнюк вмиг научилась разговаривать с холодным тоном и абсолютно безразличным выражением лица.
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