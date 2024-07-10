Запад давит на Москву через Минск: Украина все ближе стягивает свои войска к границе

Об этом заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, добавив, что западные страны стремятся устрашить и оказать давление на Москву и Минск, подчеркнув, что оборонная доктрина РБ остается неизменной.
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