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Запад давит на Москву через Минск: Украина все ближе стягивает свои войска к границе

Запад давит на Москву через Минск: Украина все ближе стягивает свои войска к границе

Об этом заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, добавив, что западные страны стремятся устрашить и оказать давление на Москву и Минск, подчеркнув, что оборонная доктрина РБ остается неизменной.

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