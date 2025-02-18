На Байконуре завершилась заправка «Прогресса МС-30» перед запуском к МКС

Сегодня, 18 февраля 2025 года, на космодроме Байконур специалисты РКК «Энергия» имени С.П. Королёва и профильных предприятий Роскосмоса завершили заправку грузового корабля «Прогресс МС-30» компонентами топлива и сжатыми газами.
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