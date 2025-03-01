Трамп назвал условия для возвращения к диалогу с Зеленским

Президент США Дональд Трамп отметил, что для восстановления диалога с украинским лидером Владимиром Зеленским, необходимо, чтобы последний продемонстрировал желание к миру и прекратил делать негативные высказывания о Владимире Путине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии